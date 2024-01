Montaione è tra i borghi più belli d’Italia

Il Comune di Montaione è stato confermato fra i "Borghi più Belli d’Italia" anche per il 2024. Lo ha fatto sapere il Comune, rendendo noto come il paese continuerà a far parte dell’associazione di rilievo nazionale che promuove in chiave turistica i paesi più pittoreschi d’Italia. Un risultato non scontato, al netto del versamento della quota annuale: ogni Comune che viene ritenuto idoneo per far parte del "circuito" deve rispettare, anche dopo l’ammissione (pena la decadenza) i requisiti previsti dalla "Carta di Qualità" sottoscritta al momento dell’adesione. Il via libera per Montaione è arrivato per la prima volta del 2018 e il direttivo dell’associazione si è nuovamente espresso positivamente nei giorni scorsi: il paese rimarrà fra i Borghi più Belli d’Italia.