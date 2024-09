Monsignor Frisina dirige in Collegiata

Un grande concerto di musica sacra sarà ospitato oggi alle 21.30 nella Collegiata in piazza Farinata degli Uberti, evento di maggior rilievo della settimana di festeggiamenti venticinquennali dedicati al Santissimo Crocifisso delle Grazie, che dal XIV secolo si custodisce proprio nel duomo empolese. Protagonista un coro composto da oltre settanta elementi, provenienti dalle parrocchie del Vicariato di Empoli e Montelupo Fiorentino, che eseguirà musiche di Monsignor Marco Frisina (nella foto), sotto la direzione dello stesso autore, accompagnato dai quaranta elementi dell’Orchestra Ferruccio Busoni. In concerto vedrà la partecipazione del mezzosoprano Sara Bacchelli e del tenore Matteo Bagni. In programma alcune emozionanti musiche da film e i più celebri canti liturgici firmati dal sacerdote romano. "E’ un onore immenso accogliere monsignor Frisina nella nostra Collegiata: i suoi canti sono la colonna sonora di momenti preziosi per tutti, di celebrazioni memorabili presiedute dai Papi, alle quali molte volte abbiamo assistito incollati alla tv. – Afferma don Guido Engels, proposto di Empoli - E poi è bello e formativo cantare insieme, mettendo in contatto realtà diverse, nel segno della preghiera che grazie alla musica diventa una lode a Dio". L’ingresso al concerto è libero.