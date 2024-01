Modifiche alla linea 49. Ci sono due nuove corse

Accettate, dopo una lunga interlocuzione con Città Metropolitane e Autolinee Toscane, le richieste del Comune di Vinci per la modifica al tragitto della linea 49. A partire da lunedì prossimo 8 gennaio, infatti, alcune corse del tragitto Empoli-Sovigliana-Mercatale-Vinci verranno modificate come segue: la corsa delle ore 5.55 da Lamporecchio effettuerà il percorso Cerreto Guidi-Toiano-Vinci-Mercatale-Sovigliana-Empoli, con arrivo alle 6.30; quella delle 6.30 sempre da Lamporecchio toccherà Cerreto Guidi, Mercatale, Sovigliana e Empoli, con arrivo alle 7.10; la corsa delle 14.10 da Empoli via Bonistallo passerà invece da Vinci, Toiano e Cerreto Guidi, arrivando a destinazione alle 14.45 mentre quella delle 14.30 da Empoli via Bonistallo transiterà anche da Vitolini arrivando alle 14.58 a Vinci. Infine, verranno istituite le seguenti nuove corse che passeranno per Borgano e Lamporecchio: una alle 6.50 e l’altra alle 13.52, entrambe con partenza dal borgo che ha dato i natali a Leonardo da Vinci.