Moda, cibo e sostenibilità . L’Onu sceglie Villa Petriolo

CERRETO GUIDI

Una tavola rotonda tra istituzioni e aziende. Tre temi su cui discutere e un obiettivo comune: stilare un documento sullo stato di salute del settore moda, del food e della sostenibilità. L’evento di inaugurazione dello "United Nations Fashion and Lifestyle Hub", si svolgerà a Villa Petriolo. L’Onu, promotrice di questa iniziativa globale, ha scelto proprio l’esclusiva location di Cerreto Guidi per il lancio di un evento (il primo di una serie che si terranno in Italia e nel mondo) volto ad accelerare i progressi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso le industrie della moda e dello stile di vita. Non è un caso che il 21 e il 22 novembre sia proprio la prestigiosa villa e fattoria rinascimentale di Cerreto, trasformata in un progetto di ospitalità legato al nuovo lusso e alla sostenibilità più autentica a livello ambientale, ad accogliere un evento di caratura internazionale che rientra nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Già vincitrice di importanti riconoscimenti come primo agriturismo totalmente sostenibile al mondo (ottenuto dal Global Sustainable Tourism Council che stabilisce gli standard di base per lo sviluppo sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo a livello globale), la Villa dell’Empolese Valdelsa immersa tra i suoi 171 ettari di verde farà da cornice all’Hub, promosso dall’United Nations Fashion and Lifestyle Network (programma dell’Ufficio delle Nazioni Unite) con diversi partner chiave, tra cui la Regione Toscana.

È in questo contesto che i 100 rappresentanti di aziende locali e regionali, istituzioni pubbliche e organizzazioni culturali si muoveranno per discutere degli obiettivi strategici. Dalla promozione di pratiche turistiche responsabili, a focus sulle innovazioni nella moda che promuovono la circolarità, il consumo responsabile e l’ottimizzazione delle risorse, tanti i temi che verranno esplorati attraverso sessioni di gruppo e workshop con relatori di spicco. Tra gli ospiti d’eccezione Lucie Bigham responsabile Onu per le partnership, da confermare la presenza del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. A fare gli onori di casa, il governatore Eugenio Giani in rappresentanza della Regione Toscana, il cui ricco patrimonio culturale e industriale nei settori del tessile, della moda e del turismo è strettamente allineato con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.