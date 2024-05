Mister Nicola si è tagliato i capelli

Un’impresa val bene una rinuncia e allora, dopo la decisione di capitan Luperto di tagliarsi la barba in caso di salvezza, ecco anche la decisione di mister Nicola. Il condottiero dell’Empoli, capace di riuscire insieme ai suoi ragazzi là dove nessuno era mai arrivato prima, si è presentato ieri mattina dal parrucchiere Alessandro Baviello, titolare di un salone in città, per farsi tagliare i capelli. "Dalle piccole cose si riconosce un grande uomo. Quando ci siamo visti per il primo taglio ho chiesto: ’Questa volta cosa si inventa in caso di salvezza mister? – racconta l’hair stylist empolese sui social –. E forse per farmi star zitto ha detto ’mi taglio i capelli corti, per me è tanta roba’. Ci siamo dati una stretta di mano vigorosa e non ne abbiamo più parlato. Stamattina (ieri per chi legge) alle 9.15 eccolo puntuale. Una promessa è una promessa". Un taglio certo non particolarmente significativo, ma che è comunque stato apprezzato da moltissimi tifosi azzurri, che hanno commentato il post in cui se ne dava conto. Del resto l’allenatore piemontese è entrato nel cuore di tutti i tifosi azzurri.