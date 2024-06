Missione sicurezza. Trent’anni di passione per la Rav Valdelsa: "Pronti quando serve"

La sicurezza del territorio come missione. Ecco perché sì possiamo chiamarla gloriosa Radio Protezione Civile: da una passione sorta tre decenni fa a strumento prezioso per la popolazione. Sono difatti trascorsi 30 anni dalla formazione della Rav-Radio Associazione Valdelsa, con sede a Castelfiorentino nel palazzo del Municipio. Ne è oggi presidente Roberto Cioni. Un’epoca fa: senza cellulari, senza Internet, la radio era… la Radio per antonomasia.

"L’associazione – spiega lo stesso – nacque per consolidare la passione per le comunicazioni radio che ciascuno di noi nutriva per conto proprio e anche per poter scambiare informazioni tecniche sugli apparati, sull’installazione delle antenne più potenti e in generale sulle conoscenze radiantistiche che permettevano di poter realizzare semplici circuiti elettronici utilizzando la componentistica esistente". Con il trascorrere degli anni, poi, è cresciuta l’esigenza di finalizzare la passione per le comunicazioni radio anche a servizio della popolazione a seguito di eventuali calamità naturali, considerando il fatto che nelle prime ore dopo l’evento le tradizionali comunicazioni – telefono, internet – spesso non sono disponibili.

"Oggi la nostra attività, consolidata nel tempo, si avvale della possibilità di operare su varie frequenze che vanno dalla Cb ovvero dalla banda cittadina alle frequenze radioamatoriali. Abbiamo a disposizione due ponti radio: uno fisso e l’altro mobile che ci permettono di espandere l’area di copertura delle trasmissioni e di coprire con buona capillarità quasi tutta la Valdelsa fiorentina. Siamo inoltre associati con La Federazione italiana di ricetrasmissioni Fir-Cb e la nostra sede comunale è anche sede provinciale e regionale della stessa Fir. Questo ci permette, qualora si presenti l’esigenza, di poter disporre di un numero maggiore di operatori radio per migliorare la rete di comunicazioni".

Nelle condizioni ordinarie ‘Rav’ fa comunicazioni radio alle manifestazioni sportive. "Facciamo parte della Protezione civile dell’Unione – riprende Cioni – e inoltre da alcuni anni portiamo la nostra esperienza e formazione nelle scuole medie di Castelfiorentino dove alterniamo dimostrazioni pratiche di collegamenti radio a un po’ di teoria sulla storia della radio e sulla formazione e delle onde elettromagnetiche. Inoltre, alcuni di noi più sensibili allo sviluppo tecnologico operano anche con apparecchiature digitali dove si mescola il fascino della radio con l’informatica con l’utilizzo di internet. Siamo fieri di questo traguardo e il nostro più grande auspicio è quello di poter infondere il ’fascino della radio’, in molte altre persone, con la finalità di allargare la partecipazione verso la nostra associazione".

Che, cosa riconosciuta anche dai Comuni valdelsani e detto per inciso, è stata di estrema utilità anche nel durissimo lockdown e post-lockdown per il Covid.

A.C.