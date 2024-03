Missione compiuta per la Scotti Rosa . Vittoria e sorrisi contro il fanalino di coda

USE ROSA SCOTTI

65

STELLA AZZURRA

50

USE ROSA: Fiaschi 2, Castellani 5, Ruffini 3, Patanè 8, Stoichkova 5, Merisio 11, Avonto, Villaruel 9, Manetti 4, Antonini, Casini, Miscenko 18. All. CionI.

STELLA AZZURRA ROMA: Schena 13, Brzonova 9, Comandini, Frigo 14, Ndiaye ne, Vicentini, Zangara 1, Pelka ne, Garofalo 7, Sasso 6. All. Chimenti.

Arbitri: Esposito di San Benedetto del Tronto e Antimiani di Montegranaro.

Parziali: 15-7, 15-19, 18-10, 17-14.

EMPOLI – Missione compiuta per l’Use Rosa Scotti. Contava vincere e la vittoria alla fine è arrivata. Al Pala Sammontana le biancorosse hanno superato il fanalino di coda Stella Azzurra Roma per 65-50 facendo così un altro passettino in avanti verso l’obiettivo playoff. Come capita sempre in questo tipo di partite dove il pronostico ti obbliga a non sbagliare, lo spettacolo non ne guadagna ma, in fin dei conti, la squadra di Alessio Cioni fa quello che deve fare e mai, durante l’arco dei 40 minuti, perde il controllo della gara.

Poi, quando le cose non vanno benissimo, basta andare da Miscenko ed il gioco è fatto. La pivot lettone chiude con un’altra doppia/doppia da 18 punti e 17 rimbalzi e, alla sua ombra, si conferma il momento positivo della varie Villaruel, Ruffini e Patanè. Ora la sosta per la Coppa Italia, poi la doppia trasferta a Carugate e Torino, un passaggio forse decisivo per centrare l’obiettivo che, è bene non dimenticarlo, è tutt’altro che scontato visto l’alto livello di questo girone.