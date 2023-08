Miss Toscana a Castello Conquistata la finale Ora fervono i preparativi "Un risultato importante"

di Enrico Salvadori

È l’anno della grande novità di Miss Toscana. Dopo 44 anni l’atto conclusivo del concorso di bellezza più longevo e seguito d’Italia per quanto riguarda la Toscana cambia sede. Lascia quella storica di Casciana Terme, in Valdera, per approdare nella piazza di Castelfiorentino. Una scelta voluta dal patron della Syriostar Gerry Stefanelli che, improvvisamente, pochi giorni fa ci ha lasciato lasciando tutti nel dolore. Ecco perché la finale la sera del 30 agosto sarà dedicata a lui, un uomo che per 44 anni ha legato la sua vita al concorso occupandosi anche di pre finali e finali nazionali di Miss Italia. In un momento difficile Miss Toscana non ha mollato la presa grazie al grande lavoro compiuto da Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli, Stefano Petruzzi e tutti i collaboratori. Per questo si vuole chiudere alla grande questa edizione 2023.

Il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni è molto chiaro. "C’è grande soddisfazione nella nostra comunità per aver l’occasione di ospitare un evento di portata nazionale. Non è il primo e non sarà neanche l’ultimo perché puntiamo decisamente all’innalzamento dell’offerta di intrattenimento nel nostro territorio. Speriamo in un bellissimo spettacolo in ricordo di Gerry che ci ha fatto questo regalo e purtroppo ci ha lasciato. Lo vogliamo ricordare con affetto". A contendersi il titolo regionale saranno 24 ragazze che arrivano da tutto il Granducato. Alcune di loro hanno già vinto un titolo regionale satellite e non si tratta di una fascia di secondo piano. Perché permette l’accesso alle pre finali nazionali di Miss Italia, indipendentemente da quello che sarà l’esito di Castelfiorentino. E’ stata una marcia molto dura per le ragazze e i loro familiari visto che il concorso di Miss Toscana ha avuto quest’anno il vero rilancio post covid con un numero di selezioni e serate davvero record. Ci sono alcune curiosità. Giada Pieraccini (nella foto in alto), 19 anni versiliese di Seravezza, ha vinto otto volte su nove serate in cui è scesa in passerella. Tra queste anche un titolo regionale satellite.

In gara poi ci sono anche due gemelle di Montecatini Terme anche loro tra le favorite al successo finale Kelly e Melanie Modaro. Kelly ha vinto la semifinale regionale precedendo proprio la sorella. Questi tre nomi di ragazze fanno certamente parte del novero delle favorite. Come quello di Chiara Helg di Poggibonsi che ha conquistato la fascia satellite di Miss Miluna, oppure la pistoiese di origine albanese Klea Hoxha che ha conquistato la fascia di Miss Sorriso. Un’altra ragazza pistoiese, Debora Sarti, ha vinto sin qui il titolo di Miss Cinema. Sarà una giornata intensa quella del 30 agosto sia per le ragazze che lo staff organizzativo. La finale sarà presentata da Raffaello Zanieri che da anni si occupa del concorso e ha avuto esperienze anche alle finali di Miss Italia. A questo proposito nel corso dell’ultimo saluto a Gerry Stefanelli, la patron del concorso Patrizia Mirigliani, ha manifestato la propria intenzione di essere a Castelfiorentino la sera del 30 agosto ricordando la figura dell’amico.