Misericordia di Empoli: un anno di volontariato e premiazioni per la Fratellanza

Ben 6.862 soci e 443 volontari attivi per un totale di 116.349 ore di volontariato e 792.740 chilometri percorsi dai mezzi. Sono numeri straordinari e in crescita rispetto al 2023. Cifre che raccontano un anno intenso (e come sempre dedicato agli altri) per la Misericordia di Empoli.

Sabato si è celebrata la vestizione dei nuovi fratelli e sorelle volontari. Un’occasione unica per accogliere con gioia e orgoglio chi ha scelto di unirsi alla grande famiglia della Misericordia di Empoli. Ieri, invece, come da tradizione nel giorno dell’Immacolata Concezione, si è svolta l’assemblea della Fratellanza nella suggestiva cornice della Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani.

Durante l’assemblea è stato tracciato un bilancio del 2024 alla presenza di tanti volontari e ospiti d’onore, tra cui il senatore Dario Parrini e il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il vicesindaco Nedo Mennuti e il capo di gabinetto Giacomo Bini. "Significativo l’impegno che riversiamo in tantissimi servizi - ha sottolineato il Provveditore della Misericordia Gionata Fatichenti - dall’area ambulatori e salute, assistenza e soccorso, alla protezione civile. Sono oltre 11mila le visite effettuate nei nostri ambulatori nella sola sede di Empoli. Sono stati effettuati 36 interventi, portati a termine grazie alla preparazione e alla disponibilità di 118 volontari, che hanno messo in campo attività per 9.518 ore di servizio. Un lavoro prezioso che si è riversato sul territorio locale e non solo. La Misericordia porta aiuto, supporto ma anche cibo. Nel 2023 i pasti preparati nel Centro Emmaus hanno sfiorato le 30mila unità (29.994, erano 25.113) con oltre 1.400 pacchi alimentari, dando un sostegno concreto a 362 ospiti. Un ringraziamento speciale va ai nostri 443 volontari".

"Il 2024 è stato un anno molto difficile - ha dichiarato il Governatore della Misericordia Francesco Pagliai - si stanno combattendo guerre che incutono paura. Cresce il divario tra ricchezza e povertà e le differenze si trasformano in barriere sociali. Per questo c’è sempre più bisogno di dare sostegno e portare aiuto e amore". I volontari della Misericordia sono stati protagonisti delle tradizionali premiazioni. Stella al Merito della Carità per i 30 anni di servizio ad Antonio Boldrini, Daniele Casini, Mirko Mazzoni, Carlotta Campigli, Gionata Fatichenti e Andrea Viviani. Targa argento alla fedeltà per i 15 anni di servizio a Daniele Antonelli e Paolo Masoni. Medaglia d’oro per i 5.000 servizi a Sabrina Bindi, Federico Chesi e Carlo Giannelli. Medaglia d’argento per i 1.000 servizi a Stefano Barnini, Valentina Biagini, Rosa Carta, Corradino Di Stefano, Marco Giani, Stefano Mazzei, Luciana Nepi, Olinto Pagliai, Marco Bettocchi, Noemi Buttitta, Laura Cugnach, Sofia Giaccaglia, Yuri Limongi, Mattia Milaneschi, Giovanni Nigi, Fatbardha Selameminaj e Luciano Serafini.

Il premio Annunciazione d’oro 2024 è stato attribuito alle forze dell’ordine che operano nel comune di Empoli.