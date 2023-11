Minimal Teatro. Una Cenerentola tutta da ridere

EMPOLI

Sulla scia del grande successo dei primi due appuntamenti, che hanno fatto registrare entrambi il tutto esaurito, domenica pomeriggio alle 15.30 e in replica alle 17.30 al Minimal Teatro di Empoli andrà in scena il terzo spettacolo di “Dire Fare Teatrare“, rassegna pensata da Giallo Mare per i bambini e le loro famiglie. Sul palco di via Veronese salirà la compagnia laziale Matuta teatroOpera con la sua divertente produzione “Cenerentola una scarpetta per tre“, con Julia Boretti, Zahira Silvestri e Agnese Chiara D’Apuzzo per la regia di Titta Ceccano. Ispirato alla fiaba di Cenerentola, lo spettacolo è un gioco comico a tre. Una fiaba in forma di farsa. Una pochade che sa di mediterraneo, dal perlage fine e resistente. Un trascorrere del tempo morbido, incorniciato da una struttura complessa, in una contaminazione di costumi al gusto marshmallow. Tutto può cambiare, tutto può accadere, basta lasciarsi contaminare dall’incanto. Insomma, un’occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d’improvvisazione e canovaccio. Le attrici impegnate tutte in un doppio ruolo tessono una drammaturgia d’attore che svela in filigrana il suo debito con la Commedia dell’Arte. Una commedia adatta a un pubblico di famiglie che si diverte seguendo i diversi livelli del noto racconto, che prende strade originali senza rinunciare alla morale classica. Nella casa di Cenerentola imperversano la matrigna e le sorellastre, che vessano di continuo la povera ragazza fino all’arrivo in scena di una fata smemorata. La rappresentazione è consigliata per bambini dai quattro anni in su. Matuta teatro nasce a Sezze, in provincia di Latina, dall’incontro tra gli attori Julia Borretti e Titta Ceccano e i loro spettacoli si nutrono di un rapporto stretto con le altre arti, risultando spesso diversi tra loro, ma con un comune denominatore: la rielaborazione dei codici della ricerca all’interno di un linguaggio popolare in grado di parlare ad un grande pubblico. Per informazioni, acquisti e prenotazioni è possibile telefonare allo 0571 81629 o scrivere una email all’indirizzo [email protected].