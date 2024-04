Minimal Teatro. In scena Edda. Una figlia ribelle

EMPOLI

Volge al termine la rassegna del Teatro contemporaneo, che domani sera alle 21 vedrà andare in scena l’ultimo spettacolo di questa edizione al Minimal Teatro di Empoli, una rappresentazione molto intensa, che anticipa le tematiche del 25 aprile. A salire sul palcoscenico Chiara Migliorini con “Edda – Ascesa e caduta di una figlia ribelle“, liberamente ispirato alla vita di Edda Mussolini Ciano, per la regia di Gianfranco Pedullà, produzione Teatro popolare dell’arte. Il testo di Chiara Migliorini è una specie di “anatomia del fascismo”: fascismo inteso come una costruzione politica e mentale di una pratica di potere che ha condizionato a lungo la vita pubblica e privata degli italiani; e che – ancora oggi – periodicamente si riaffaccia alla ribalta con le sue ideologie, strutture, sigilli di fierezza, ostentazioni di conquiste. Freud ha definito il fascismo e la sua ostentata modernità come ”ritorno al passato, al capo/padre del branco che chiede fiducia cieca ai figli”. All’interno della costruzione del fascismo italiano si muove la figura di Edda Mussolini, primogenita del Duce, donna di mondo, icona di stile, incline alle passioni, carica di un magnetismo seduttivo e al tempo stesso di una fragilità tale da non sentirsi mai nel posto giusto.

La drammaturgia testuale e musicale originale e la messa in scena di Edda tratteggiano la figura di una donna senza pace e in eterno incontro/scontro sentimentale/ideologico con il padre, il marito Galeazzo Ciano e la società che lei stessa rappresenta. Una donna che crede nel potere: pronta a spiccare il volo, si nutre degli ideali di sfida, forza, superiorità. Edda è anche il simbolo di un sistema che crolla su sé stesso: una donna che aspira a volare alto senza valutare il rischio della caduta, in nome di un amore smisurato, cieco e fanatico. Il costo del biglietto è di otto euro (12 per chi volesse partecipare anche all’aperitivo alle 20). Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro in via Veronese, 10 a Empoli o telefonare allo 0571 81629-83758, oppure scrivere a [email protected].