Mille Miglia, la grande festa Due ali di folla sulle strade al passaggio delle ’regine’

Folle di curiosi e appassionati, bandiere in alto e clacson: "fate largo alle protagoniste". Sono state loro le regine della Mille Miglia, le 405 auto d’epoca che hanno sfilato tra le strade di Vinci per la terza tappa, quella che da Roma arriva a Parma. La competizione automobilistica di rilevanza internazionale ha infiammato il cuore (e catturato gli obbiettivi) di grandi e piccini. Strade piene, grande attesa e saluti per le auto storiche e gli equipaggi in arrivo nella Città del Genio da tutto il mondo. I mezzi sono arrivati dal ponte Calamandrei e hanno percorso via Leonardo da Vinci e via Pietramarina; dalle "quattro madonne" tutti verso via Amerini per la prova a cronometro fino al ponticino di Ripalta. E avanti ancora, sfrecciando su via Calvi, via Pierino da Vinci, via Rossi, via Montalbano e via Roma. Sosta in via Giovanni XXIII per la timbratura della tabella di marcia prima di proseguire lungo via Lamporecchiana. Per l’occasione la Fanfara militare della Marina Militare – Accademia di Livorno, ha aperto e chiuso la giornata di festa con un concerto. "Nessun intoppo dal punto di vista organizzativo - hanno assicurato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e il vicesindaco Sara Iallorenzi - Una grande giornata di festa che ha chiamato a raccolta anche tanti turisti". Ma non solo.

Tantissimi i "big" che hanno preso parte alla manifestazione. Tra i personaggi più conosciuti, Matteo Marzotto, co-driver d’eccezione dell’auto a guida autonoma che ha celebrato la Mille Miglia del 1953 vinta dallo zio Giannino, indimenticato pilota giunto per primo al traguardo in giacca e cravatta. Ad alternarsi a bordo della "pink car" tra le altre, Csaba dalla Zorza, amata conduttrice televisiva e regina del bon ton, l’influencer Paola Turani insieme alla collega Giulia Valentina e l’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca. L’auto in rosa sensibilizza il pubblico per la raccolta fondi a favore della ricerca contro i tumori femminili. E ancora il pilota Giancarlo Fisichella, insieme ad alcuni noti speaker radiofonici e l’inviato di Canale 5 Jimmy Ghione hanno dato vita ad un podcast dall’abitacolo di una Tesla iscritta alla Mille Miglia Green. C’è chi giura di aver visto il cantante Rosa Chemical. Apparsi "a sorpresa" Anthony Delon, figlio dell’attore Alain Delon, l’ex pilota automobilistico Paul Belmondo e la giornalista Cristina Parodi.