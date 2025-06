Milan Under 17 avanza alle semifinali scudetto nonostante la sconfitta contro Empoli

MILAN 2 EMPOLI 3

MILAN: Pittarella, Nolli, Vechiu, Cullotta, Tartaglia, Plazzotta, Arnaboldi, La Mantia, Pandolfi (88’ Valeri), Grassini (46’ Pisati), Zaramella. All.: Renna.

EMPOLI: Lastoria, Tavanti, Antonini, Barbieri (51’ Tognaccini), Babalola (51’ Mennini), Baralla, Lo Monaco (79’ Gudmundsson), Bagordo (61’ Diousse), Busiello (61’ Blini), Zanaga, Campaniello (79’ Rovetini). All.: Tonelli.

Arbitro: Maione di Ercolano.

Reti: 9’ rig. E 19’ Campaniello; 47’pt Busiello; 48’ Cullotta; 72’ Pisati.

MILANO – Non basta un primo tempo stellare all’Empoli Under 17 per ribaltare l’1-0 subito all’andata e accedere alle semifinali scudetto di categoria. Gli azzurrini arrivano all’intervallo avanti di tre reti, ma nella ripresa subiscono il ritorno dei pari età rossoneri che pur perdendo 3-2 festeggiano la qualificazione grazie ai maggiori punti conquistati durante la stagione regolare (57 contro 52). Al 9’ la squadra di Tonelli sblocca il risultato con Campaniello, che si procura e trasforma un rigore (fallo di mano di Cullotta). Passano dieci minuti e lo stesso bomber (3 presenze in Serie A quest’anno) raddoppia sfruttando geniale assist di Baralla. A mettere la ciliegina al primo tempo perfetto dell’Empoli ci pensa Busiello allo scadere con la magistrale punizione del 3-0. Subito dopo l’intervallo, però, arriva la riscossa del Milan, che prima accorcia le distanze con un colpo di testa di Cullotta su cross di Pisati e poi, dopo due interventi di Lastoria sullo stesso numero venti e un palo di Zaramella, trova anche il definitivo 2-3 proprio con Pisati dopo un rilancio sbagliato dal portiere azzurro. L’Empoli accusa il colpo e nei restanti minuti non riuscirà mai a rendersi pericolosa.

Si.Ci.