Migranti, è scontro aperto Barnini replica a Donzelli

EMPOLESE VALDELSA

"Abbiamo evitato, grazie al governo Meloni, che gli sbarchi fossero di più". E ancora: "La sinistra avvantaggiava il traffico illegale di esseri umani, quindi purtroppo le morti in mare, purtroppo gli scafisti. Invece oggi c’è guerra alle irregolarità e ai trafficanti di esseri umani". Frasi pronunciate dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, politico di spicco dell’area fiorentina che molto spesso ha sostenuto anche sul territorio i candidati del partito della Meloni che attualmente siedono in consiglio comunale. Dichiarazioni rilasciate ieri a Forte dei Marmi che hanno letteralmente mandato su tutte le furie il sindaco di Empoli Brenda Barnini, responsabile per le politiche sociali e il welfare del Pd toscano.

La prima cittadina, in passato, ha sottolineato spesso le criticità a cui devono far fronte le amministrazioni locali per gestire un’emergenza migratoria che si è acuita negli ultimi mesi. "Solo chi non ha idea di cosa significa gestire l’accoglienza dei migranti – dice – può fare una dichiarazione come quella di Donzelli. Lo invito a venire in visita in un qualunque centro di accoglienza straordinaria per rendersi conto. Forse l’obiettivo di Meloni e Fratelli d’Italia è creare le condizioni di caos e insicurezza in ogni città italiana per poter continuare a raccontare in vista delle prossime elezioni europee la novella della destra che difende i cittadini italiani". La gestione dei Cas è un qualcosa che sta letteralmente mettendo in ginocchio molte amministrazioni comunali all’interno della Regione, comprese quelle dell’Empolese Valdelsa. Al momento è stato scongiurato, almeno da queste parti, il rischio che i richiedenti asilo finiscano all’interno delle tende – come era invece successo di recente in alcuni comuni dell’area fiorentina, tipo Pelago – ma le criticità non mancano. Di recente i sindaci del territorio hanno provato a intercettare un bando per dei progetti di inserimento lavorativo dei migranti, ma sono azioni che da sole non bastano.

"La verità – dice ancora Barnini – è che anche i sindaci di centro destra stanno denunciando l’impossibilità di gestire l’emergenza migranti a queste condizioni. Basta demagogia, basta chiacchere, ogni giorno veniamo convocati dalle prefetture che minacciano di dover mettere i nuovi migranti in tende o palazzetti dello sport. È bene che tutti i cittadini sappiano che se il Governo non destinerà nuove risorse per l’accoglienza nessuno sarà in grado di tenere sotto controllo la situazione".