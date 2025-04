"Mi ricordo". Eventi e persone diventano storie

EMPOLISi definisce ’un’attrice senza fissa dimora’, sempre in giro per teatri, ma in realtà è empolese purosangue. "Fino a 6 anni ho vissuto con la mia famiglia nella zona delle Poste, oggi al Pozzale". Benedetta Giuntini torna a casa: domani, alle 17.30, sarà sul palco del Teatro Il Momento con lo spettacolo “Mi ricordo - Ogni luogo ha la sua memoria“ scritto e diretto da Massimo Corevi. Qui Benedetta veste i panni della regista.

Quale è nello specifico il suo ruolo?"La peculiarità di questo lavoro è che ogni data, ogni serata ha un canovaccio di base che si arricchisce e si modula rispetto al territorio che lo ospita. Di replica in replica, raccontiamo la memoria del luogo che accoglie lo spettacolo. Il pretesto è una prova generale: io sono sul palco e dirigo la prova, gli attori, il musicista. Insieme a me ci sono Atos Davini, uno degli amatissimi ’Vecchietti del Barlume’, lo scrittore Athos Bigongiali e David Dainelli per la musica dal vivo. E poi tanti altri amici che contribuiranno a costruire un momento di condivisione e partecipazione oltre che di teatro".

E poi c’è Empoli, altra importante protagonista."Esatto, il pubblico potrà rivivere una memoria collettiva, una Empoli che non c’è più. Dall’alluvione del ’66, allo struscio sul quadrilatero, dal profumo delle patate arrosto della rosticceria gestita da Aronne alla libreria Semprepiovi di Gino. E ancora: il piccolo bar dove sono stati venduti i primi gelati Sammontana".

La tappa empolese ha anche uno scopo benefico. A chi è destinato il ricavato?"Sarà devoluto all’associazione I Ragazzi di Cerbaiola che ogni giorno lavora per tutelare i diritti e valorizzare le capacità delle persone con disabilità. Già con il mio spettacolo insieme a Katia Beni, che ha girato tantissimo, abbiamo collaborato con questa realtà del territorio. Sarà un’occasione per farla conoscere ancora di più". Prenotazioni e info: DiscFollia Club Empoli (Via del Gelsomino 35), telefono 338 4199372.

F.B.