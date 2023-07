Mercantia, tornano le notti magiche. Tutte le date e il programma

Certaldo, 7 luglio 2023 – «Mercantia» torna a cinque giorni con 120, fra artisti e artigiani, e lo fa con un titolo carico di significati: "Una nuova speranza". Questo lo slogan dell’edizione numero 35 del Festival internazionale del Quarto Teatro in programma a Certaldo dal 12 al 16 luglio prossimi.

La rassegna è stata presentata dal presidente della Regione Eugenio Giani con il direttore artistico Alessandro Gigli, il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, l’assessore alla cultura di Certaldo Clara Conforti e Francesca Parri di Exponent.

Cinque giorni di spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, esibizioni circensi, installazioni e artigianato pronti ad animare le strade, le piazze, i giardini e le cripte della città di Boccaccio.

"Siamo alla 35esima edizione – ha detto Eugenio Giani-. Questo significa come Mercantia, non solo sia radicata nel nostro territorio, ma come sia stata la prima rassegna, il primo festival che ha fatto vivere il borgo, facendo da apripista ed esempio a tante altre".

«E’ certamente un’eccellenza fra gli eventi culturali della Toscana – ha aggiunto –, ma direi che anche a livello nazionale la spettacolarità dell’arte che porta sul palcoscenico Mercantia è qualcosa di speciale, un unicum".

"Quest’anno Mercantia torna al suo splendore, da tutti i punti di vista, a cominciare dai cinque giorni di Festival – ha spiegato il sindaco Giacomo Cucini – Torna ad avere un grande numero di artisti, ma soprattutto alla sua magia e alla capacità di aggregare, di far stare insieme le persone. Abbiamo spettacoli su tutti i livelli: nei sotterranei, nel sottosuolo, sopra le torri, nelle strade, nei giardini. La direzione artistica ha fatto un lavoro straordinario, proponendo un programma in grado di catapultarci con tutta l’energia in un clima di allegria e spensieratezza. L’unica cosa che è rimasta uguale agli anni della pandemia e è l’attenzione ai prezzi dei biglietti, che sono calmierati per andare incontro alle famiglie in difficoltà e che hanno voglia di vivere un’esperienza bella come Mercantia".

«Nel programma è possibile trovare davvero di tutto – ha sottolineato Alessandro Gigli – dalla musica al teatro, anche nella parte bassa della città, con il mercato e spettacoli gratuiti in Via 2 Giugno e Piazza Boccaccio. Il tema ‘una nuova speranza’ è un invito a gioire, a vivere serenamente e a innamorarsi della festa perché è la più grande forma di resistenza. Come ha detto Pippo Delbono, uno dei più grandi artisti italiani che abbiamo ascoltato anche a Certaldo, bisogna danzare nonostante la guerra, lasciarsi stupire e travolgere dalla bellezza, anche nei momenti di difficoltà".