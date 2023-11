Mensa aperta per i lavoratori dell’emergenza

VINCI

Un piatto caldo in tavola nei giorni più duri. Un piccolo grande gesto che ha scaldato i cuori e gli animi di chi, durante l’emergenza alluvione, si è rimboccato le maniche per aiutare il prossimo. Dal 13 novembre e per una quindicina di giorni, la Pro Loco di Sant’Amato, nel comune di Vinci, si è messa a disposizione degli operai, degli operatori comunali e delle aziende specializzate in movimento terra per offrire un servizio mensa all’interno dei propri locali. Come tante altre zone del Comune di Vinci e del territorio circostante, la frazione di Sant’Amato è stata duramente colpita da una serie di frane e smottamenti nella nottata del 2 novembre.

In quelle drammatiche ore l’unica strada per raggiungerla è stata interessata in più punti da uno scivolamento di terreni imbevuti d’acqua, dalla caduta di massi e tronchi d’alberi, e solo poco prima di mezzanotte è stata liberata grazie all’intervento di una ditta del posto. La frazione oltretutto, a causa di un incendio nella cabina Enel per gli effetti del temporale, è rimasta senza luce per venti ore, dalle 16 del 2 novembre alle 12 del giorno successivo. I lavori di messa in sicurezza hanno anche comportato una chiusura precauzionale della strada per qualche notte. L’idea, quindi, è stata quella di fornire un piccolo supporto (un pranzo dalle 13 alle 14) a coloro che nei giorni successivi hanno lavorato alla sistemazione della strada di Sant’Amato e dei vari territori del Comune colpiti dall’alluvione. Un bell’esempio di solidarietà, vicinanza e aiuto reciproco per far fronte al post emergenza. Una tavolata "in divisa da lavoro" di operai e professionisti che di certo si sono meritati un pit stop di ristoro, caldo e accogliente.

Come censito dopo la visita del sindaco di Firenze Dario Nardella a Vinci, sono oltre 160 le frane che insistono sulla rete della viabilità comunale e provinciale. Intanto si ricorda che sono online i moduli per la ricognizione dei danni a privati e ad attività economiche e produttive provocati dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre scorsi. I moduli compilati andranno poi caricati sulla procedura online di Regione Toscana. E nel frattempo senza sosta continuano gli interventi di monitoraggio e risistemazione del territorio dalle tante criticità prodotte all’inizio di novembre. C’è ancora tanto lavoro da fare con l’impegno di tutti.