Meno pericoli in strada. Anche via Voltiggiano adesso diventa zona 30

Sicurezza stradale: la "zona 30" nelle frazioni di Montespertoli si estende a via Voltiggiano, dove un’ordinanza del Comune ha istituito il limite di velocità. Questa strada collinare, in ambiente rurale, - si spiega - ha carreggiata assai ridotta, ed è ampiamente consigliabile andare piano. Oltretutto, il limite di 30 chilometri orari è già in vigore in via Tresanti, di cui via Voltiggiano - che serve l’agglomerato omonimo - è in sostanza il proseguimento.

Merita adesso fare il punto delle "zone 30" che Montespertoli sta istituendo, dopo averle annunciate lo scorso mese di gennaio: alcune sono nel centro, soprattutto però ci si concentra sulle frazioni dove per caratteristiche oggettive la velocità va ridotta per evitare incidenti. Il disco con il limite di 30 chilometri orari è dunque apparso (o a volte sta per apparire) a Baccaiano, Bignola, Fezzana e Fornacette.

Baccaiano, nel fondovalle Virginio, è all’intersezione tra la Strada provinciale 4 Volterrana e la provinciale 80, incrocio che dal 2010 è stato opportunamente portato fuori del paese con l’apertura della variante. In ogni caso, vi è prevista una "zona 30" segnalata da cartelli lampeggianti, con parcheggi in serie lungo la Sp4 per ridurre la carreggiata, nuovo ‘stop’ all’incrocio tra la Volterrana e via Virginio nella direzione di Montespertoli, nuovi stalli di sosta e senso unico su via Virginio in uscita sulla Sp 80, nuovo attraversamento pedonale segnalato con lampeggianti presso il civico 112 sempre sulla Volterrana.

Altra situazione particolare è quella di Fornacette: il paesino è accucciato nell’alta valle Virginio, e la Sp Certaldese vi piomba con un ripido rettilineo dall’alto colle di Lucardo… Situazione decisamente pericolosa: qui difatti arriverà una "zona 30" proprio lungo la via Certaldese con segnali lampeggianti nei pressi dell’attraversamento pedonale rialzato, nuova segnaletica orizzontale rifrangente, nuovi cartelli di inizio del centro abitato; all’interno del borgo, su via Polvereto, sono installati due dossi in Pvc e nuovi rallentatori ottici in vernice spartitraffico rifrangente per segnalare la presenza dei rallentatori. La ‘scaletta’ delle zone 30 è seguita dal vicesindaco, Marco Pierini.

Andrea Ciappi