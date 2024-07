Melodie dal mondo e ’Astracadabra’

Siamo al terzo appuntamento della rassegna itinerante "Montespertoli Musica", volta a scoprire alcuni degli scorci più suggestivi del paese del Chianti lasciandosi cullare da coinvolgenti melodie. Dopo il Castello di Sonnino e il cortile delle scuole di Montagnana, domani sera alle 21.30 la kermesse farà tappa all’azienda agricola Fattoria di Trecento con la collaborazione dell’associazione culturale LaVia Trecento. Un’esperienza a 360 gradi, che parte con una degustazione per proseguire con il concerto del trio Maestrale Circo Carnevale. Un viaggio musicale che parte dal repertorio di danza europeo per colorarsi poi di molteplici suggestioni come le sonorità delle musiche tradizionali nord italiane, fino ad approdare in Brasile tra un choro carioca e un forrò nordestino. Il trio composto da Filippo Gambetta all’organetto (nella foto), Sergio Caputo al violino e Fabio Vernizzi al piano, propone un programma incentrato sul repertorio bal folk al contempo fruibile sia dall’ascoltatore sia dal ballerino. Poi sarà la volta di "Astracadabra!", l’osservazione delle stelle a cura di Dario Gozzini accompagnata dalla vibrazioni sonore nella notte di Late Night Drum Circle, condotto da Michele Andriola. I partecipanti si potranno infatti riunire in cerchio esplorando le sonorità di percussioni e strumenti musicali attraverso l’improvvisazione e l’ascolto.