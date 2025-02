“Mela Ridens”. Seconda puntata con l’allegria

EMPOLITutto pronto a Empoli per la seconda giornata della rassegna "Mela Ridens. Un altro Carnevale", che domani animerà il centro cittadino con musica, arte di strada, clown, trucca bimbi e tante maschere. Tra i vari appuntamenti "Melacanto", che dalle 14.30 alle 16 sarà a palazzo Ghibellino, in piazza Farinata degli Uberti, come laboratorio gratuito di canto corale aperto a tutti sul repertorio dei Marchinhas del carnevale brasiliano. Alle 16.30, poi, il Cor’nevale animerà il centro storico, con l’esibizione anche della Vanghetti Street Band con i ragazzi della Scuola Media Vanghetti di Empoli. Ci saranno il Coro Popolare Mirincoro (Empoli), Canto Rovesciato, Or’ Coro (Vicopisano), Vociperaria (Montespertoli), il Coro dell’associazione Prima Materia, Coro La Cittá Canta (Cascina) e il Coro Gospel Workshop Voices (Malmantile). Al Museo del Vetro alle 15 spazio invece alla caccia al tesoro "Melatrovo" (prenotazione a [email protected]); mentre dalle 15.30 alle 18.30 in piazza delle Stoviglie e via Giuseppe del Papa ecco "Melatrucco" per grandi e piccini.

Tre gli appuntamenti poi con "Melabusker". Il primo alle 16 in piazza Madonna della Quiete con "La disfida armonica", uno spettacolo di clown musicale in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono. Il secondo alle 16.30 sotto il loggiato del palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa con "LeDueDiNotte", una virtuosa musicista e un’attrice e cantante che lanceranno coriandoli e un mucchietto di brani dal gusto retrò. Il terzo alle 16.45, ancora in piazza Madonna della Quiete, con "D’Artagnan, Il Mago delle Bolle". La giornata terminerà alle 17.30, nelle vie del centro con "Melaparata": artisti di strada, musicisti, cittadini in una grande parata popolare itinerante per le vie del centro. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti. Inoltre, il cantiere artistico ‘Mela Ridens’ è aperto, con le studentesse e gli studenti del liceo Virgilio di Empoli che stanno lavorando alle due ‘mele bianche’ installate in piazza XXIV Luglio.