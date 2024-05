Mazzetti per Campinoti: "È l’uomo della svolta"

Un’altra visita d’eccellenza, un altro big della politica nazionale che fa tappa in città. Ieri è stata la volta dell’onorevole Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, che ha tenuto una conferenza stampa aperta al pubblico a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Simone Campinoti, per il quale ha speso parole di stima. "Empoli ha bisogno di una svolta – ha detto – e Simone è l’uomo giusto per cambiare un territorio che sta soffrendo". Il riferimento va subito all’inchiesta Keu.

"Ho visitato poche ore fa le terre contaminate partendo da Pontedera – ha raccontato –: la giustizia farà il suo corso, ma c’è una questione morale, di responsabilità etica che non può essere ignorata perché si parla della salute dell’ambiente e delle persone. Così come resta urgente la questione della bonifica. Bisogna puntare all’autogestione dei rifiuti e progettare nuovi impianti, sicuri come i termovalorizzatori. La Regione ha un piano rifiuti, ma temporeggia a causa delle vicine elezioni...".

Poi l’invito a "Simone, quando sarà sindaco" a preoccuparsi subito di ripensare la pianificazione del territorio, a prendersi cura delle sue infrastrutture e della sua economia: "Berlusconi ha fatto il miracolo italiano, a Simone tocca quello empolese", sorride. E Campinoti non se lo fa ripetere due volte. "Qualcuno, tra chi vive di politica, mi accusa di essere incompetente. Meglio esserlo in effetti, visti i risultati di chi ha amministrato finora – ha commentato il candidato sindaco –. Porterò con me l’esperienza e l’approccio dell’imprenditore nell’analizzare i problemi e nel trovare soluzioni. Il mio obiettivo? Rendere Empoli un luogo sicuro, in modo che sia appetibile agli occhi delle famiglie e degli imprenditori innescando un sistema generale positivo e ricco. Io non faccio promesse, non le ho fatte neppure ai tanti giovani con cui ho parlato in queste settimane. Però vorrei, soprattutto per loro, chesi ritrovassero la fiducia nel futuro, l’entusiasmo di lanciarsi in un’impresa".