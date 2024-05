Maturità per oltre 1.100 studenti . Già partito il conto alla rovescia

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

A meno di un mese dalla prima prova è ufficialmente scattato il conto alla rovescia per la Maturità 2024. La prima senza grandi scossoni, dopo gli anni del Covid e un 2023 segnato dalla riforma degli istituti professionali. Gli studenti delle quinte sono già in fibrillazione. Si parte mercoledì 19 giugno alle 8.30 con il “tema“ di italiano. La prova scritta, uguale per tutti gli istituti, si articolerà in tre tipologie: letteratura, argomentativo, attualità. E si è già scatenato il toto tema con la caccia agli argomenti. Il giorno successivo, giovedì 20, ci sarà la seconda prova scritta di indirizzo, con le materie che caratterizzano il singolo corso di studi. Una volta terminati gli “scritti“, sarà la volta del colloquio orale.

Stando ai numeri pubblicati sul portale “Scuole in Chiaro“ del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono 1.174 gli studenti degli istituti superiori dell’Empolese Valdelsa che frequentano il quinto anno e che quindi potranno essere ammessi alla Maturità. A questi andranno poi aggiunti anche i candidati esterni (di solido poche unità). Scendendo nel dettaglio il numero più consistente degli alunni all’ultimo anno del ciclo di studi superiori è presente al liceo Virgilio di Empoli: 238 studenti divisi nei tre indirizzi (classico, linguistico e artistico). A seguire troviamo il Ferraris-Brunelleschi, sempre a Empoli, dove i potenziali maturandi sono complessivamente 236. Numeri alti anche all’altro istituto tecnico-professionale cittadino, il Fermi-Leonardo da Vinci, dove si contano 186 alunni al quinto anno. Poco sotto c’è l’istituto superiore Enriques di Castelfiorentino con 183 potenziali maturandi. Tornando a Empoli, al liceo Pontormo, nelle sette classi quinte si contano in totale 126 alunni. A Fucecchio, invece, sono 155 gli studenti in odore di Maturità. Ciascuna delle due scuole paritarie empolesi, Calasanzio e Santissima Annunziata, prepareranno 25 studenti al fatidico esame, per un totale di 50 alunni.

Mentre gli studenti si stanno preparando alle prove da affrontare, gli uffici preposti stanno lavorando alla composizione delle commissioni d’esame formate da tre commissari esterni più il presidente. L’elenco dei presidenti per la provincia di Firenze è stato pubblicato la settimana scorsa. In campo ci sono i dirigenti di tutti gli ordini e gradi di scuola che sono già stati precettati dall’Ufficio scolastico. Le nomine avverranno tra fine maggio e inizio giugno, contestualmente a quelle dei commissari esterni. Il resto delle commissioni si compone su base volontaria con i docenti che, avendo i requisiti richiesti, hanno presentato domanda sulla piattaforma. Sono giorni di fermento per l’Ufficio scolastico che deve riempire le caselle entro le prossime settimane. Ma è un periodo particolarmente concitato anche per le stesse scuole che prima della Maturità dovranno prepararsi ad accogliere anche le elezioni europee e amministrative in programma l’8 e 9 giugno. Molti plessi di istituti superiori saranno infatti sede di seggio. Questo comporterà uno stop anticipato delle lezioni al 6 giugno per permettere l’allestimento delle sezioni di voto che resteranno operative per tutto il 10 gigno per le operazioni di scrutinio.