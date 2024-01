Matrimonio finito in tragedia. Coppia empolese tra gli invitati

Ci sarebbe anche una coppia fiorentino-empolese tra gli invitati del matrimonio finito in tragedia, nel Pistoiese, per il crollo del solaio dell’ex convento dove si stavano svolgendo i festeggiamenti. Da quanto ci risulta però la giovane coppia non ha riportato ferite. Intanto dalla politica e dalla Toscana intera arrivano i complimenti per l’impressionante macchina dei soccorsi attivata a livello interprovinciale. A ieri sera erano complessivamente 28 le persone ricoverate in ospedale. All’ospedale San Giuseppe tre i pazienti dimessi ne rimane uno ricoverato in osservazione. Dimessi nella notte tra sabato e domenica anche i due giovani sposi, giunti al pronto soccorso di Pistoia, che avevano riportato contusioni. Cinque persone sono ricoverate a Lucca. Dei 12 pazienti all’ospedale San Jacopo di Pistoia ne restano ricoverati tre, tra cui la donna incinta che sta bene. Gli otto arrivati all’ospedale di Pescia, tutti in codice verde, sono ancora in valutazione per eventuale ricovero per fratture. All’ospedale Santo Stefano di Prato resta ricoverato un ragazzo in terapia intensiva. All’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze restano in quattro.