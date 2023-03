Un matrimonio per quattro: coppie d’amici e testimoni reciproci, insieme anche in luna di miele

Filippo Mancini sposerà Claudia Viti e Leonardo Nardini la compagna Chiara Bellucci

Montelupo Fiorentino (Firenze), 12 marzo 2023 - L’idea è nata per scherzo, in una sera come tante. È da poco passato Natale. Cena tra amici nella casa di campagna, i bambini che giocano e la voglia di pianificare il prossimo viaggio tra coppie: "Perché non andiamo alle Maldive tutti insieme?". La proposta, nel giro di una settimana, si trasforma in un matrimonio… per quattro. E’ un caso raro, quello che arriva da Montelupo Fiorentino. Una storia particolare dove protagonisti assoluti sono l’amore e l’amicizia. Filippo Mancini prenderà in sposa la compagna di una vita, Claudia Viti, alle 11,30 di oggi in Comune a Montelupo. Un quarto d’ora dopo toccherà all’amico fraterno Leonardo Nardini che convolerà a nozze con Chiara Bellucci, di Limite sull’Arno. Una coppia farà da testimone all’altra, alternandosi nel doppio ruolo: un’emozione immensa divisa per quattro. Un rito in tandem senza, che non potrà che concludersi con il famoso viaggio alle Maldive, una luna di miele con bambini a seguito.

"Io e Leonardo siamo amici da sempre - racconta il futuro sposo, Filippo Mancini - Entrambi fibbianesi doc, ne abbiamo combinate di cotte e di crude in gioventù. Era giusto chiudere il cerchio condividendo un’altra bellissima esperienza insieme, quella del matrimonio". Le future mogli si sono aggiunte dopo, rafforzando ancora di più il legame. In quindici anni di convivenza - e altrettanti di amicizia - ci sono stati giri intorno al mondo che le due coppie hanno condiviso con la promessa che un giorno sarebbero saltati su un aereo, tutti insieme, per il viaggio dei viaggi: quello di nozze. Il volo per le Maldive partirà venerdì 17, "perché a noi la scaramanzia non ci tocca", scherzano i quattro. Con loro ci saranno anche la piccola Deva Mancini e Giulio e Livia Nardini. "Il matrimonio era nei nostri piani - dice Mancini - La voglia di un viaggio esotico ci ha dato la spinta. Non ci sono stati dubbi nemmeno per la scelta dei testimoni: siamo affiatati, in amore e in amicizia". A celebrare le nozze sarà l’assessore Simone Focardi. "Sposi e testimoni che si invertono e che si giurano amore eterno a distanza di un quarto d’ora gli uni dagli altri, un’occasione unica - afferma Focardi - In via del tutto eccezionale apriremo la porta principale del Comune. Tra un rito e l’altro mi cambierò la giacca, in modo da dare la giusta importanza ad ognuna delle celebrazioni".