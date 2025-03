Massimo Zingoni morto a 61 anni, polizia municipale in lutto

Valdelsa, 25 marzo 2025 – Anche Montespertoli e la Valdelsa piangono Massimo Zingoni. Prima era stato comandante della polizia municipale di Greve in Chianti. Poi, con l’Unione dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano aveva assunto il ruolo di comandante della polizia locale dei tre Comuni. Massimo Zingoni, 62 anni non ancora compiuti, era nato a dicembre 1963, non ce l’ha fatta a vincere una brutta malattia contro la quale combatteva. È venuto a mancare nella serata di domenica, 23 marzo, l’ispettore della polizia locale Massimo Zingoni a causa di una malattia incurabile contro cui ha lottato per anni con coraggio.

È un grave lutto per la polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. Per questo i Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino esprimono profonda vicinanza e si stringono al dolore dei familiari. Grande il cordoglio tra i colleghi, la comandante della polizia locale Manola D’Amato e i sindaci Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli. Come dicevamo durante la sua carriera aveva guidato in primis la polizia municipale di Greve in Chianti dalla fine degli anni Novanta. Poi era stato al comando della polizia locale dell’Unione dei tre Comuni chiantigiani dal 2017 al 2024. Era un uomo sempre disponibile, rispondeva a tutti con cortesia e gentilezza. E di tutti era amico. Insomma, una persona rara, attaccato al proprio mestiere senza mai però far pesare il proprio ruolo. Al cordoglio, si unisce quello de La Nazione e dei suoi collaboratori. I funerali si terranno oggi alle 10, nella Chiesa di San Bartolomeo a Martignana. La cara salma sarà esposta nella sala del commiato dell’ospedale San Giusepppe fino alle 9.30 di oggi.