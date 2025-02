Maschere sotto una pioggia di coriandoli

Un’invasione di musica, coriandoli e stelle filanti animerà la domenica di viale Togliatti a Sovigliana di Vinci, con la 32esima edizione del Carnevale di Spicchio e Sovigliana (foto d’archivio). Si comincia oggi, per poi replicare nelle domeniche 16, 23 febbraio e 2 marzo, sempre a partire dalle 14.30 con carri allegorici, maschere e tanto divertimento. Per il gran finale di domenica 2 marzo, inoltre, alle 18.30 ci sarà il "Falò del Re Carnevale" e uno spettacolo pirotecnico in Arno, visibile dal ponte De Gasperi che per l’occasione rimarrà chiuso al traffico (in caso di maltempo l’evento sarà recuperato il 9 marzo).

In questa edizione il comitato Carnevale sulle due rive, associazione organizzatrice dell’evento con il patrocinio del Comune di Vinci, porterà sul viale un nuovo carro realizzato dai volontari del comitato: "Paperon de’ Paperoni". L’ingresso è gratuito e nel corso delle quattro date sarà sempre presente un mercatino lungo tutto il percorso della sfilata, oltre a giostre e tanto altro. Altri carri allegorici e il trenino carduino saranno invece i protagonisti della seconda giornata del 38esimo Carnevale dei bambini di Vitolini. Alle 14.30 il via alla sfilata con le maschere di Giulia Vergalito, ma anche giochi gonfiabili per i più piccoli, la pentolaccia in piazza e i tradizionali stand gastronomici con tante specialità per fare merenda.