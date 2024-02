Maschere e coriandoli al museo e in biblioteca

Maschere, coriandoli e creatività. Per festeggiare il Carnevale non c’è che da scegliere, perché gli eventi disseminati in tutto l’Empolese Valdelsa, sono tanti e adatti a tutte le fasce di età. Si comincia dai piccolissimi con la festa che approda a Palazzo Leggenda (l’ingresso è da piazza del Popolo). Doppio appuntamento alle 10 e alle 11 di oggi nella biblioteca appena inaugurata a Empoli: arrivano i "Baby M-Assaggi di lettura. Coriandoli o pallini birichini?", un momento interattivo dove i protagonisti delle storie sono i piccoli dai 18 ai 36 mesi alle prese con linee, cerchi, ghirigori e tanta fantasia. Giovedì 8 gli stessi locali alle 17 ospiteranno invece "Spade luminose", per la fascia d’età 7- 11 anni. A Carnevale tutto è possibile, anche trasformarsi in un Jedi o in una giovane guerriera: portando il proprio smartphone con flash i partecipanti potranno costruire insieme alle bibliotecarie una spada laser colorata e luminosa. Il divertimento è assicurato così come per l’iniziativa di sabato 10 alle 16.30 e alle 17.30. C’è "Una Torre di storie. Ma che Stelle… filanti". Il cielo dalla Torre di Palazzo Leggenda si riempie di stelle filanti, in un incontro di letture fantasiose per i baby lettori dai 4 agli 8 anni (per iscrizioni inviare una mail a [email protected]).

Dalla biblioteca al museo, il Carnevale si fa nei luoghi della cultura. Domani alle 16 partirà una visita guidata al museo della ceramica di Montelupo Fiorentino, seguita dal laboratorio per bambini "Maschere di carnevale in ceramica", organizzato alla fornace del museo. Si tratta di un laboratorio di manipolazione dell’argilla dove si potrà decorare una maschera con la tecnica dell’incisione. Domani si conferma la 37esima edizione del Carnevale dei Bambini di Vitolini: nella frazione di Vinci dalle 14,30 a ingresso libero sfilata dei carri allegorici, pentolaccia in piazza e stand gastronomici. Prende il via alle 15 di oggi la festa in piazza Vittorio Veneto a Limite sull’Arno, a cura della Casa del Popolo con Pro Loco Capraia e Limite. Giochi ed animazione, spettacolo di magia, baby dance, ma anche bolle giganti, sculture di palloncini e un’area ristoro con gustose specialità. Dalle 14 di domani invece c’è il "Carnevale a Capraia" in piazza Madre Teresa di Calcutta (zona ambulatori) promosso dal Comitato Capraia in Festa e Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Santa Grania. Oltre al "Clown Prezzemolina", la musica del dj Mirko, ficattole e bomboloni per tutti. Entusiasmo e colore anche per le strade di Certaldo, con l’ evento dell’associazione Ohana in collaborazione con il Comune, l’Istituto Comprensivo e l’Istituto Maria SS. Bambina. La città di Boccaccio festeggerà martedì 13 dalle 14 con il tradizionale corteo mascherato da Piazza della Libertà. Destinazione Certaldo Alto, che si trasformerà per l’occasione in un regno incantato.

Y.C.