Marzocchi inizia la corsa: "Civici, multipli ma coesi. Siamo l’alternativa vera"

La prima uscita pubblica ha portato un centinaio di cittadini in piazza Roma. Tutti a supporto di Sergio Marzocchi, sostenuto dalla “Civica Gambassi Terme“, lista che nasce come alternativa all’amministrazione in carica. Si va verso le comunali con entusiasmo e spirito battagliero. "Abbiamo la fortuna di vivere a Gambassi in una collettività per la maggior parte coesa – dicono i promotori della lista –. Una società che sa intrecciare opinioni, speranze, partecipazione, che sa manifestare il senso di collettività e coinvolgimento nelle forme più varie. Nella piazza, al mercato, nei bar, nelle sale di attesa, cittadine e i cittadini si esprimono, confrontano la propria opinione in merito a una varietà disparata di tematiche. La nostra lista civica intercetta questa eterogeneità di pensieri, di riflessioni, e ci costruisce impegno e partecipazione, in funzione di quello sviluppo della comunità, in relazione alla democrazia amministrativa, che negli ultimi anni sembra scomparsa dalla pratica politica locale".

Marzocchi, classe 1953, è stato docente di elettrotecnica ed elettronica alla scuola secondaria prima di andare in pensione, ed è uno scrittore di racconti e romanzi. Sarà il candidato di una "lista civica, multipla, con dentro persone con appartenenze diverse, da Rifondazione al M5S, fino alla destra, senza simboli politici, ma che ha come scopo quello di riattivare la partecipazione democratica", come spiegano i cittadini che lo sostengono.

Nessuna connotazione politica, quindi, ma una "discontinuità totale" rispetto all’attuale maggioranza Pd – è stato chiarito nell’occasione di lancio – che da mesi ha messo sul tavolo dei candidati il nome di Samanta Setteducati, attuale assessora della giunta Campinoti. La scelta di costituire una lista civica è nata dopo l’abbattimento del teatro comunale di piazza Di Vittorio realizzato negli anni ‘20, al cui posto è sorta la ‘Casa del Platano’.

Una decisione che ha suscitato alcune critiche, ed è finita anche sotto i riflettori a seguito dei duri giudizi del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. La presentazione ufficiale della lista è l’inizio di un percorso che porterà a breve i gambassini alle urne. Scattata la foto di gruppo, è stato segnato il via ufficiale alla candidatura di Sergio Marzocchi, aspettando la tornata elettorale.