Marradi espone al Palazzo delle Arti

Da sempre appassionato d’arte e pittore per diletto, Bruno Marradi inaugura oggi alle 16 al Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto la sua mostra personale. L’esposizione, promossa dalla Rsa Le Vele con il contributo di Comune di Fucecchio, Associazione Colori in Corso, Associazione Fucecchioèlibera, Cooperativa Sociale Colori e Avo Evi Empolese Valdarno Inferiore, resterà visitabile fino al 2 luglio, tutti i giorni dalle ore 17 alle 19 (per visite fuori orario chiamare i numeri 328 2515146 (Anna Maria) e 340 3421944 (Antonio).

"Dipingere è un passatempo che mi impegna, mi appassiona e mi offre la possibilità di pormi degli obiettivi e di raggiungerli, con grande soddisfazione". Commenta Bruno Marradi. "A Fucecchio abbiamo individuato un luogo da dedicare all’arte in tutte le sue forme e lo abbiamo chiamato ‘Palazzo delle Arti’ – commenta l’assessore alla cultura Daniele Cei -. Ed è un vero piacere ospitare al suo interno la mostra di Bruno Marradi, un signore che ha riscoperto la propria passione per la pittura in una stagione della vita in cui è molto importante riuscire a trovare nuovi stimoli ed ispirazione. Quando ho avuto l’opportunità di conoscerne la storia, sono rimasto affascinato dalla forza taumaturgica che può rappresentare l’arte per una persona. La poetica che sottende alla creatività espressiva di Marradi offre una visione del mondo interessante oltre che originale".