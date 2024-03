E’ morto il partigiano Mario Frosini

Montelupo Fiorentino (Firenze), 3 marzo 2024 – L'Anpi di Montelupo Fiorentino dà la triste notizia della scomparsa di Mario Frosini, presidente della sezione dalla rinascita dell'Anpi nel 2006.

"Con Mario Frosini – ricordano dall’Anpi – se ne va uno degli ultimi partigiani che, da giovane, mise la propria vita in gioco per ridare a questo paese la dignità che aveva perduto. Se ne va un compagno vero, un instancabile militante che ha creduto negli ideali della gioventù e che a questi ideali è rimasto fedele fino da ultimo. Sempre presente a tutte le iniziative, i dibattiti, le cerimonie, gli incontri con le scuole e i ragazzi. Sempre impeccabile, elegante fuori e dentro come solo le belle persone sanno essere. Un uomo dei nostri migliori tempi e un uomo migliore di tutti noi. Umile e mite ma saldo nelle sue convinzioni che non ha mai imposto ma alle quali non ha mai abdicato, neppure quando erano scomode e neppure quando questo voleva dire non accontentare tutti. Un uomo di pace ma non un uomo del quieto vivere. Un partigiano, vero. E' stato un onore averti avuto come Presidente e un grande piacere aver condiviso momenti importanti della storia di questo paese. Ti saluteremo nel migliore dei modi, ma non ti dimenticheremo”.

Ancora da fissare la data della cerimonia funebre, adesso la Frosini è esposto nell'abitazione della figlia in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 5 a Capraia Fiorentina.