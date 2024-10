Marginalità e impegno. Incontro con la Caritas

Continua l’impegno e l’azione di Caritas, guidata da don Armando Zappolini, nel promuovere consapevolezza sui contesti di marginalità e sulle realtà d’impegno sociale e caritativo del nostro territorio diocesano. Nella scorsa estate il progetto "Le 4 del pomeriggio" aveva offerto a dieci giovani la possibilità di vistare il carcere di Padova e a venti adulti l’occasione di conoscere la Nco (Nuova Cucina Organizzata) di Casal di Principe in provincia di Caserta, un ristorante che crea opportunità per persone con disabilità su un bene sottratto alla camorra. Nel solco di queste esperienze sono in programma questa settimana appuntamenti informativi e conoscitivi. Il primo, questo venerdì vedrà Daniela Conviti, dell’associazione Controluce di Pisa, conversare sul tema "Emergenza carceri: una sfida per tutti" al Centro La Calamita di Fucecchio alle 21.15.