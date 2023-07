Marcia per la Pace a Empoli: Sabato Sera una Manifestazione

Alla Casa del popolo di Monterappoli è stata inaugurata una bandiera della pace di 15 metri che è stata affissa davanti al rifugio scavato per proteggersi dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. "La bandiera è stata ideata e realizzata dai paesani – scrivono dal Comitato Empoli per la pace – che hanno messo a disposizione stoffe, colla, macchina da cucire, tempo, dedizione e passione in questo progetto. Questa bandiera accompagnerà la marcia, dalla Casa del popolo di Monterappoli alla tenda della pace in piazza della Vittoria a Empoli, che si terrà sabato prossimo". La Casa del popolo e il circolo Arci di Monterappoli, in collaborazione con l’Arci Empolese-Valdelsa ed il comitato Empoli per la Pace, hanno organizzato questa marcia aperta a tutta la popolazione. Il ritrovo è a Monterappoli alle 19.30 per un’apericena in ricordo del 79° anniversario della liberazione del paese. Alle 21 inizierà la marcia vera e propria che si concluderà con l’arrivo alla tenda della pace in piazza della Vittoria. "Si invitano i partecipanti – conclude la nota – a portare una torcia o pila. Chi avesse necessità di spostamenti auto o altre informazioni può contattare i seguenti numeri: 3703237710- 3351675059-33388065620".