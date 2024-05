Cambia la geografia scolastica. Succursali, è tempo di tagli. Aule più sicure e trasferimenti. Ecco il piano da 54 milioni

Edifici più sicuri, efficienti ed autonomi nella gestione degli spazi scolastici. Strutture moderne dotate, tutte, di una propria palestra. Gli istituti superiori di Empoli (in carico alla Città Metropolitana di Firenze) si rifanno il look; cambia la "geografia scolastica" con un piano di intervento importante che interesserà il Fermi-Da Vinci, il Ferraris-Brunelleschi, Il Pontormo e il Virgilio. La parola d’ordine? Razionalizzazione. Il nuovo piano di edilizia scolastica - presentato in Palazzo Medici Riccardi a Firenze - punta ad ottimizzare costi e spazi. L’obiettivo dell’operazione - un investimento complessivo del valore di quasi 54milioni di euro - è ridurre il numero di succursali abbattendo la dispersione nel territorio del personale ma anche degli spazi didattici afferenti a ciascun istituto.

Grazie al nuovo disegno - che sarà completato entro il 2030 - sarà facilitata la manutenzione degli edifici, in quanto non ci saranno più frazionamenti tra spazi di diversi istituti all’interno di uno stesso immobile e si ridurranno i costi di gestione di ciascuna sede. Della somma preventivata, circa 25milioni di euro sono già stati stanziati, sufficienti a realizzare gli interventi previsti in tutti i plessi coinvolti fatta eccezione per il nuovo liceo artistico, il cui completamento verrà concluso tra sei anni. Stando al progetto di riorganizzazione degli spazi, entro il 2030, l’istituto Fermi-Da Vinci occuperà l’intero immobile della sede di via Bonistallo (che vedrà inglobata l’ala del professionale ad oggi dislocata in via Fabiani).

Per l’adeguamento sismico del Fermi circa 2 milioni e mezzo di euro sono stati erogati dalla Regione, mentre 4 milioni e mezzo dal Pnrr.

La Metro Città con 2 milioni di euro realizzerà un nuovo prefabbricato con parcheggi proprio in via Bonistallo. Un futuro in divenire anche per il Ferraris-Brunelleschi che oggi ha la sede centrale in via Sanzio, la succursale di via Da Empoli per gli indirizzi Costruzioni Ambiente e Territorio e Sistema Moda, e quella di via Bonistallo che ospita le classi di informatica. La situazione finale vedrà l’istituto occupare la sede di via Sanzio, il nuovo edificio Ferraris di via Bonistallo (l’ampliamento si tradurrà in un prefabbricato di 14 aule, per il quale serviranno 3 milioni e mezzo di euro, finanziati con il Pnrr mentre altri 6 milioni arriveranno dal Patto per lo sviluppo Fsc). Nuova succursale in via Fratelli Rosselli. Lo storico liceo Virgilio oggi ha quattro sedi: la centrale di via Cavour, poi ci sono gli edifici di via Fucini, di via Da Empoli e di via Fabiani. Per il restauro degli spazi di via Fabiani, la MetroCittà ha destinato risorse per 4milioni e 700mila euro.

Tra gli interventi più corposi, quello per la costruzione del nuovo liceo artistico in via Sanzio, che avrà una casa tutta sua grazie ai 28 milioni previsti, intervento ambizioso attualmente finanziato dalla MetroCittà per meno di due milioni di euro. La progettazione esecutiva comunque è già stata aggiudicata. Il nuovo artistico sorgerà all’interno di un parco ricco di funzioni con un’area sportiva, una piazza coperta, un teatro all’aperto, orti didattici e diversi giardini. Il Virgilio sarà così spalmato tra via Cavour (sede centrale), la succursale di via Fabiani e il nuovo corpo dell’indirizzo artistico. Infine il liceo Pontormo che passerà da tre a due plessi. Alla sede di via Sanzio si aggiungerà la nuova succursale di via Fabiani rinunciando agli attuali spazi di via Bonistallo e di via Fratelli Rosselli.

