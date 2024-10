Marcia della pace, il contributo del territorio

EMPOLESE VALDELSA

Presenti anche amministratori dell’Empolese Valdelsa alla manifestazione per la pace partita da piazza Santa Maria Novella a Firenze: in corteo alcune migliaia di persone che hanno percorso le via del centro fino a Santa Croce. In piazza molte bandiere della pace, ma anche i gonfaloni di alcuni Comuni e insegne di Cgil, Anpi e Emergency. In piazza anche alcune bandiere della Palestina mentre un gruppo di manifestanti mostra uno striscione con scritto ‘Israele vergogna dell’umanità’. A sfilare dietro il grande striscione che apre il corteo con scritto "Fermiamo le guerre ora" anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. In piazza all’avvio della manifestazione presente l’imam di Firenze Izzedin Elzir. L’iniziativa, per sollecitare la fine di tutte le guerre in corso e l’avvio di un percorso di pace.