Manzon presenta il suo romanzo Alma

EMPOLI

Federica Manzon sarà ospite stasera alle 21 alla libreria Libri & Persone La San Paolo di Empoli per presentare il libro ’Alma’, con cui ha vinto il premio Campiello 2024 (nella foto alla premiazione). Un romanzo dove l’identità, la memoria e la storia – personale, familiare, dei Paesi – si cercano e si sfuggono continuamente, facendo di Trieste un punto di vista da cui guardare i nostri difficili tentativi di capire chi siamo e dov’è la nostra casa. La protagonista di queste pagine è Alma che torna a Trieste, da cui è fuggita per rifarsi una vita lontano, per raccogliere l’imprevista eredità di suo padre. Un uomo senza radici che odiava il culto del passato e i suoi lasciti, un padre pieno di fascino ma sfuggente, che andava e veniva al di là del confine, senza che si potesse sapere che lavoro facesse là nell’isola, all’ombra del maresciallo Tito "occhi di vipera". Per partecipare è consigliata la prenotazione telefonando allo 0571 73280, scrivendo una mail a [email protected] o inviando un messaggio whatsapp al 335 1946354. Federica Manzon è un’autrice italiana che collabora con l’organizzazione del festival letterario Pordenonelegge ed è redattrice di ’Nuovi Argomenti’. È inoltre direttrice editoriale di Guanda, dopo essere stata editor della Narrativa Straniera a Mondadori e successivamente docente e responsabile della didattica presso la Scuola Holden di Torino.