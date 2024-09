Manutenzione strade e luci. Stanziati altri 125mila euro. Nel piano anche i marciapiedi

Al via una campagna di manutenzione di strade locali urbane ed extraurbane ormai deteriorate a Montelupo. Opere molto richieste dai cittadini, tema insomma sensibile. Il progetto esecutivo a vasto raggio è stato appena approvato dalla giunta Londi, per una spesa preventivata di 125mila euro. Somma già messa a disposizione da parte del Comune. Sono in effetti tante le strade messe sotto la lente d’ingrandimento per essere riparate: sono le vie San Vito, di Botinaccio (la parte sotto Montelupo; quella sotto Montespertoli rimarrà in parte chiusa sino al 6 settembre in seguito a proroga dell’ordinanza per lavori sul fondo stradale e per il nuovo elettrodotto), Pulica, per quanto riguarda il fronte collinare; poi via Montale, della Pace, delle Croci, Gramsci, del Virginio, Maremmana, per la parte urbana o comunque adiacente.

In agenda anche il rifacimento del marciapiede di via Landini, importante poiché su questa zona (quartiere Graziani) insistono i rinnovati impianti sportivi. Si tratta di tutte strade locali. Via San Vito serve l’omonima frazione nella Gola della Golfolina, sull’Arno, verso i colli di Malmantile. Via di Botinaccio scende da Montespertoli, serve l’omonimo villaggio, e arriva allo svincolo di Montelupo sulla Fi-Pi-Li. Quindi, entrambi i comuni (Montelupo e Montespertoli), effettuano i lavori necessari su questa strada di grande importanza ancorché locale. Insieme a questo, il Comune di Montelupo ha approvato in questi ultimi giorni nuove misure per la maggiore efficienza energetica (nell’ordine di decine di migliaia di euro), nella fattispecie corrente per pannelli fotovoltaici sulla copertura del Museo della Ceramica. Andrea Ciappi