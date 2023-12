Mantellassi chiama a raccolta tutti i sostenitori

Un mese fa aveva annunciato la sua candidatura ufficiale a sindaco di Empoli e ora Alessio Mantellassi è pronto a lanciare la campagna elettorale chiamando a raccolta fedelissimi e sostenitori. L’appuntamento è per mercoledì alle 21.15 alla casa del popolo di Ponte a Elsa in via Livornese. Per il lancio della sua candidatura, l’attuale presidente del consiglio comunale ha scelto un luogo-simbolo: "Ho voluto iniziare da Ponte a Elsa perché è casa mia, la frazione dove sono nato e dove vivo – spiega Mantellassi –. È stata una scelta naturale pensare di partire da qui con la mia campagna elettorale. E poi vogliamo iniziare da una frazione e vogliamo farlo con tanti contributi e tante voci. Mercoledì sarà una serata in cui racconterò quello che immagino e sogno per Empoli e mi aiuteranno tante persone che racconteranno le loro storie empolesi". La serata vedrà molti ospiti, con l’intervento in diretta di Michele Staino, che sulle orme del padre Sergio, regalerà al pubblico alcune vignette disegnate durante la serata.