"Manifesto strappato da ignoti. Ma la nostra voce non si spenge"

MONTAIONE Ignoti hanno strappato il manifesto affisso nell’apposito spazio nei pressi del Comune, nel quale l’opposizione in consiglio comunale ribadiva il proprio impegno politico. Lo hanno fatto sapere gli esponenti della civica MontaioneSi, rendendo noto un episodio che risale ad un paio di giorni fa. Il gruppo era impegnato nell’affiggere manifesti nelle varie bacheche del paese, quando passando una seconda volta davanti al municipio avrebbero notato lo strappo. "Alle 23, il manifesto affisso vicino al Comune risultava strappato. Era l’unico ad aver subito questo trattamento: tutti gli altri avvisi, pubblicità e comunicazioni affisse accanto erano intatti. Questo non può essere un caso. È chiaro che si tratta di un gesto deliberato – hanno detto i rappresentanti della minoranza – un comportamento che riteniamo grave e inaccettabile, perché va contro i principi fondamentali della democrazia e del rispetto delle opinioni altrui. Siamo indignati e denunciamo questo episodio come un chiaro segnale di intolleranza e censura. Ma vogliamo essere chiari: la nostra voce non si spegne con un atto vile e intimidatorio". Una denuncia che si conclude con un invito alla cittadinanza. "Continueremo a difendere la trasparenza, il dialogo e il diritto dei cittadini a essere informati e coinvolti nelle scelte per il futuro del nostro paese – hanno concluso – invitiamo tutti i residenti a riflettere su questo episodio. E ad unirsi a noi nel chiedere un confronto aperto, libero e rispettoso. Perché Montaione merita molto di più di gesti meschini e antidemocratici".