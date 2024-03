Manifestazione a Empoli, centinaia di persone in strada al grido di “Palestina libera”

Empoli (Firenze), 2 marzo 2024 – Nonostante la pioggia, qualche centinaio di persone è sceso in strada oggi a Empoli per manifestare tra le vie del centro con cartelli e slogan. La manifestazione, organizzata dal Collettivo studentesco 'Sav' dell'Istituto Virgilio di Empoli, era stata preavvisata alla questura.

9 foto Manifestazione a Empoli per la "Palestina libera" (Foto Germogli)

Non ci sono stati disordini, i manifestanti sono stati seguiti da polizia e carabinieri. Nel corteo, accanto a tanti studenti del Virgilio e dell'istituto Pontormo, erano presenti anche rappresentanti del Comitato Empoli per la Pace, di Pace e Disarmo, dell'Anpi, di Non Una di Meno e della Federazione Anarchica Italiana, oltre ad alcuni gruppi ultras dell'Empoli e membri dello storico centro sociale Csa Intifada.

Erano presenti anche i candidati sindaco di Empoli, sia della coalizione di centrosinistra Alessio Mantellassi sia Leonardo Masi di Buongiorno Empoli-M5s. La manifestazione si è conclusa nella centralissima piazza Farinata degli Uberti, dove si sono tenuti alcuni interventi dei rappresentanti delle varie sigle.