Mangiano funghi velenosi. In 14 finiscono all’ospedale

Sono andati nel bosco per cercare funghi, li hanno raccolti e cucinati. E poi si sono sentiti male, tanto da finire in ospedale. Sono in aumento i casi di intossicazione. A tal punto che l’Asl corre ai ripari con una sorta di vademecum da seguire per evitare intossicazioni. Proprio l’azienda sanitaria fa sapere che nei giorni scorsi si sono verificati alcuni casi di intossicazione da funghi nei territori dell’Asl Toscana Centro.

Sono sedici in totale le persone coinvolte da metà novembre ad oggi (praticamente due di media al giorno) di cui 14 sono state prese in carico dal pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli, alcune con sintomatologia rilevante. Tre casi che si sono verificati all’interno dello stesso nucleo familiare, riguardano intossicazione da Amanita phalloides (più nota come tignosa vergognola), il fungo più pericoloso esistente in natura. Le intossicazioni sono tutte collegate a funghi trovati da cercatori privati, dunque a proprio uso e quasi nella totalità dei casi consumati in contesti familiari. La Asl Toscana Centro ricorda l’importanza di recarsi agli sportelli degli ispettorati micologici aziendali dove micologi altamente qualificati e costantemente aggiornati offrono un servizio di accertamento della commestibilità dei funghi raccolti da privati cittadini, finalizzato alla tutela della Salute Pubblica. Il servizio è gratuito. "Supportare i cittadini nel consumo sicuro dei funghi è una attività importantissima di sicurezza degli alimenti in un’ottica di prevenzione di cui ci occupiamo – spiega la dottoressa Guendalina Allodi della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, in particolare del Coordinamento regionale micologico –. L’invito, rivolto sia ai cercatori professionisti che ai meno esperti, è quindi quello di recarsi allo sportello micologico per far visionare i funghi raccolti e poterli consumare in sicurezza". Sul sito dell’Asl Toscana centro è possibile consultare l’elenco aggiornato degli sportelli micologici presenti sul n territorio dove è possibile recarsi senza prenotazione in questo periodo fino a metà dicembre (negli altri periodi dell’anno su appuntamento). A Empoli lo sportello è al centro direzionale in via dei Cappuccini 79 in questi orari: lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 14 alle 16 e negli altri giorni su appuntamento. Per informazioni telefonare allo 0571 704800.