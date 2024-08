Maltempo, è subito emergenza. Albero distrugge auto in sosta. Strade trasformate in fiumi in piena

Dopo il caldo africano che ha messo a dura prova il territorio, il flagello del maltempo è arrivato come da previsioni. E non ha risparmiato l’Empolese Valdelsa, creando momenti di paura. In città, ieri, si è rischiata una strage per la caduta di un grosso albero su un’area di sosta. Segnatamente a Fontanella, in via Oreste Montanelli: colpiti un paio di mezzi in sosta e per fortuna non ci sono stati feriti. Quella di ieri è stata una giornata complicata per le condizioni meteo e per la quantità di pioggia caduta in poco tempo soprattutto in Valdelsa.

Dal primo pomeriggio, attorno alle 14, sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Firenze, circa 30 richieste di intervento legate alle avverse condizioni meteo che hanno interessato più precisamente i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme – in primis a Casenuove – e appunto Empoli. I problemi? Alberi e rami pericolanti o caduti, messa in sicurezza di oggetti e danni d’acqua. A Castelfiorentino la situazione è stata difficile per la viabilità con molte strade allagate in tutto il territorio, ma i particolare in località Pesciola, in Santa Verdiana, zona sportiva e piazzale con le criticità maggiori alla Dogana. La sindaca Francesca Giannì, dopo l’impegno sinergico di tutti i soccorsi sul territorio, nel tardo pomeriggio ha precisato che l’emergenza era rientrata, ma che avrebbe proseguito con i sopralluoghi. "Quasi tutte le segnalazioni sono in fase di risoluzione – ha detto –. In fase di organizzazione ci sono le lavorazioni successive come la pulitura di strade, e l’eventuale taglio di rami pericolanti".

La Protezione civile dell’Empolese Valdelsa all’esito degli interventi ha fatto un primo punto: "Al pluviometro di Castelfiorentino sono stati registrati circa 60 millimetri di pioggia in un’ora con raffiche di vento a 78 km orari. Strade allagate e alberi caduti sull’intero territorio sulle quali stanno operando le associazioni di Protezione civile, i vigili del fuoco e i Comuni". L’attenzione resta alta anche per le prossime ore. La Regione ha esteso la proroga dell’allerta codice giallo per il rischio temporali forti nell’Empolese Valdelsa per tutta la giornata di oggi.