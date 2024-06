Malore improvviso in sella. Attimi di paura per un ciclista. Soccorso in codice rosso

Si è accasciato al suolo all’improvviso, cadendo sull’asfalto di via Virginio. E si è reso necessario l’intervento del 118, con i sanitari che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Protagonista dell’episodio avvenuto ieri mattina intorno alle 9 è un uomo di 79 anni con la passione per il ciclismo. Quest’ultimo, stando a quanto ricostruito, è stato soccorso dopo esser stato colto da un malore mentre transitava in bicicletta sulla strada provinciale nel tratto ricadente sul territorio comunale di Montespertoli (in direzione Baccaiano). Ci sarebbe stato infatti un mancamento alla base della caduta e non un incidente stradale o comunque una collisione con un altro mezzo.

Un’ipotesi confermata dal fatto che alla polizia municipale non sia pervenuta alcuna richiesta d’intervento. È stata allertata la centrale operativa del 118 e sul posto sono giunti i volontari della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli. Il ferito quindi condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Una vicenda simile si era verificata anche il mese scorso sulla via Francesca Sud a Cerreto Guidi, all’altezza di Stabbia: in quel caso, un ciclista di 76 anni perse il controllo della bici accasciandosi a terra dopo esser stato colto da un infarto e fu provvidenziale l’intervento di un’infermiera di passaggio. La SP80 ha infine più volte fatto parlare di sé: solo scorso dicembre si verificò ad esempio un incidente fra due veicoli, che portò al ferimento di una persona.

G.F.