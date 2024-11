Magico Natale sull’Arno. Fra presepi e mercatini

Il Montalbano set per un maxi-presepe. In sintesi: la via dei Presepi, mercatini, concerti e la rievocazione storica "La Magia dei Magi in Castello". Tutto pronto a Capraia e Limite per il Natale 2024. Ai blocchi di partenza tanti eventi organizzati dalla Pro Loco di Capraia e Limite in collaborazione con le associazioni e con il patrocinio del Comune. Si va da ora all’indomani dell’Epifania. "Tanti appuntamenti per entrare nell’atmosfera natalizia", hanno detto il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore Edoardo Antonini. Dichiarazione a cui si è associata la presidente della Pro Loco, Domitilla Bambi. Domenica 1 dicembre, dalle 10 alle 19, si svolgerà in Lungarno Trento e Trieste e Lungarno dei Cantieri, a Limite, l’edizione 2024 di "Natale sul Lungarno".

Sabato 7 dicembre alle 15 ci sarà l’inaugurazione del Presepe poliscenico animato. Il presepe, con circa 3.800 visitatori nel 2023, è allestito in via Matteotti 5, presso la Misericordia di Limite, e può essere visitato anche l’8 dicembre,il 14 e il 15 dicembre dalle 15 alle 19.30 e dal 20 dicembre al 6 gennaio compreso, tutti i giorni sempre dalle 15 alle 19.30 (per Natale apertura alle 16). Alle 15.30 inaugurazione della seconda edizione del "Presepe sull’acqua", in piazza Cesare Battisti. La Natività, alla stessa ora, arriverà simbolicamente dall’Arno, con un piccolo presepe vivente a bordo del barcone delle Astro Dragon Ladies. Sempre il 7 dicembre, al campo sportivo di Limite, dalle 10 mercatino artigianale a cura dell’US Limite e Capraia. Domenica 15 dicembre alle 15, inaugurazione degli addobbi all’uncinetto nelle vie del Castello a Capraia, realizzati dall’associazione Santa Grania e dalla Pro Loco. Nello stesso giorno, sarà svelato un presepe monumentale in piazza Centova.

Domenica 5 gennaio 2024 è in programma "La Magia dei Magi in Castello", dalle 15.30. Il 6 gennaio, alle 18, nella chiesa SS.Annunziata (borgo), via Giovanni XXIII, concerto dell’Epifania della Corale Santa Grania. Spazio anche alla seconda edizione della "Via dei Presepi". Il Comune ricorda infine che dall’8 dicembre sarà esposta sotto il Colonnato del Bernini (per la mostra 100 Presepi in Vaticano), in piazza San Pietro a Roma, la "Barca del Giubileo", l’installazione che riprende il logo del Giubileo 2025 e che ha a bordo un presepe meccanizzato realizzato da Tommaso Cei e da molti volontari del territorio, dalla Canottieri Limite, dalla Pro Loco, e ideata dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi.

Andrea Ciappi