Macabra scoperta in hotel. Trovato morto in camera. Indagano i carabinieri

di Irene Puccioni

EMPOLI

Il sospetto che ci fosse qualcosa di strano si è concretizzato dopo diversi tentativi - andati a vuoto - di mettersi in contatto con l’ospite della stanza. Nonostante le numerose chiamate effettuate dal personale della reception l’uomo non rispondeva. Avrebbe dovuto lasciare la stanza di albergo ieri mattina, ma non era sceso, né aveva avvertito di un eventuale ritardo. Così è scattato l’allarme. Intorno alle 10 la macabra scoperta: la persona che occupava la stanza dell’albergo era deceduta. Il fatto è accaduto in una struttura ricettiva in via del Papa, che a quell’ora, ieri mattina, era piuttosto frequentata. Quando sul posto si sono precipitati prima i vigili del fuoco, seguiti dall’automedica e un’ambulanza della Misericordia, si è inevitabilmente formato un capannello di curiosi alla ricerca di informazioni.

In poco tempo si è venuto a sapere quanto accaduto. L’uomo ritrovato primo di vita era un 42enne nato a Roma che si trovava a Empoli per lavoro. Per raggiungerlo i soccorritori sono dovuti passare da una finestra perché la porta era chiusa dall’interno.

Dai sanitari è stato trovato svestito sul letto, evidentemente pronto per coricarsi. Per cercare di fare chiarezza sulle cause della sua morte sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Empoli, con il comandante Daniele Riva, supportati dall’unità Sis (sezione investigazioni scientifiche). I militari hanno fatto un sopralluogo nella stanza e raccolto diversi elementi che escluderebbero tra le cause del decesso quella di un’azione di terzi. L’ipotesi su cui propendono gli investigatori è invece quella del malore. L’uomo si sarebbe sentito male nel corso della notte. Ad ogni modo per approfondire le cause il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico che chiarirà la natura del decesso.

Le operazioni da parte di soccorritori e investigatori in via del Papa si sono protratte per oltre un’ora sotto gli sguardi incuriositi dei passanti. Dopo che la salma è stata trasferita fuori dall’hotel, nel centro di Empoli è ripresa la solita routine anche se per tutta la giornata si è continuato a parlare della triste vicenda.