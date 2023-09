Lutto cittadino a Castelfiorentino: "Ora riflettere nelle scuole"

Due giorni di lutto cittadino. Le bandiere sono issate a mezz’asta, annullate ieri e oggi tutte le manifestazioni pubbliche. Cinema e teatro restano chiusi. Solo silenzio, indignazione e cordoglio a Castelfiorentino. "Klodiana - come la ricorda il sindaco Alessio Falorni - era una ragazza fantastica, amata da tutti. Questo fatto ci ha distrutto, ha distrutto una famiglia alla quale ci stringiamo con forza, soprattutto ai figli che lascia, che dovranno affrontare per il resto della propria vita questa tragedia". Bisogna parlare, riflettere, agire, gridare, ma anche e soprattutto educare. Da qui, l’appello del sindaco indirizzato alle scuole del Comune. "All’istituto comprensivo e all’Enriques è stata fatta richiesta di stimolare gli studenti a una riflessione sul tema del femminicidio e della violenza contro le donne. Un tema col quale mi sono confrontato troppe volte nel corso di questi anni da sindaco - prosegue Falorni - perfino in una comunità civile e piena di valori sani come quella di Castelfiorentino, e sul quale ancora riscontriamo un’arretratezza culturale sconvolgente, radicata nei meandri della nostra società". Y.C.