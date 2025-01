L’Urp piace e i cittadini lo trovano utile

Negli ultimi mesi, i cittadini empolesi che si sono recati all’Urp del Comune, hanno ricevuto un questionario da compilare per valutare la ‘Citizen satisfaction’ sui servizi offerti proprio dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’indagine ha raccolto l’opinione di 200 persone, le domande sono state varie, incentrate sui servizi offerti e sulla qualità degli stessi. "Perché si viene all’Urp di via Giuseppe Del Papa": il 29% risponde per informazioni e modulistica, il 25% per ottenere documenti personali, (certificazioni, carte d’identità, ecc.). Seguono segnalazioni e reclami (8%), accesso agli atti e documenti amministrativi (7%) e percentuali residuali per contrassegno invalidi, sportello Spid, pagamenti e altro.

Il voto finale vede un utente su due ritenere indispensabile il servizio offerto dall’Urp, un 43% che si ritiene molto soddisfatto. Il 55% degli intervistati ritiene molto utile il servizio Urp per la città, il 25% lo ritiene indispensabile.

"I risultati di questa indagine - commenta l’assessora ai Servizi Demografici e Progetto Urp Diffuso, Valentina Torrini (nella foto) - condotta su un campione degli utenti, certifica il buon valore del servizio e delle persone che lo curano, che ci tengo a ringraziare. Stiamo lavorando ad aprire tre Urp di prossimità, uno a Monterappoli, uno a Villanuova e uno Ponte a Elsa, che andranno sicuramente a migliorare la voce sulla facilità di raggiungimento del servizio e degli orari di apertura. Si invita la cittadinanza a non fare segnalazioni sui social, ma ad utilizzare WhatsUrp, registrando il numero di cellulare (328 8604160) sul telefono e inviando lì un messaggio con la segnalazione. Un sistema facile e veloce, che garantisce la presa in carico della segnalazione”.