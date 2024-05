L’urp "mobile" nelle frazioni del Comune, ecco le date e le località

Il progetto "Urp nelle frazioni" porta lo sportello relazioni con il pubblico anche nei piccoli centri per mettere la macchina comunale sempre più vicina alla popolazione. L’Urp sarà presente nelle seguenti date nelle frazioni, per il progetto "Urp nelle frazioni": martedì 7 maggio a Querce in orario 10.30-12 allo sportello decentrato del Comune, via di Ferretto; giovedì 9 maggio a Galleno in orario 10-12 al Circolo Arci, via Romana Lucchese; venerdì 10 e giovedì 23 maggio a Massarella in orario 10-12 al nuovo ambulatorio prelievi, via delle Cerbaie. Un servizio che sarà molto utile per chi ha bisogno di attivare lo Spid, consultare il Fascicolo sanitario elettronico, stampare da casa un certificato anagrafico oppure ritirare carta d’identità, tessera elettorale o altri documenti.

Per tutte le informazioni sul servizio è possibile contattare l’Urp del Comune per telefono allo 0571 268257 oppure per mail a [email protected].