Lunatika, quarta serata Al centro ci sarà lo sport

Prosegue con grande successo il cartellone di ’Lunatika’, la rassegna promossa da Comune di Fucecchio, Centro Commerciale Naturale, Pro Loco, Confesercenti Empolese Valdelsa e Exploring Fucecchio che fino al 2 agosto animerà le serate estive lungo le vie del centro, con un ricco programma di iniziative, intrattenimento e shopping sotto le stelle. Ecco un nuovo appuntamento. Il centro si riaccende stasera con la quarta delle sette serate in programma: una serata che è dedicata al benessere e allo sport, con protagoniste le realtà sportive fucecchiesi. Come prevede il cartellone si comincia alle 20 e si va avanti fino alle 24 quando saranno aperti anche i negozi per lo shopping sotto le stelle. La magia si ripeterà ancora il 19 luglio. La quinta delle sette serate in programma è dedicata all’arte, in particolare all’arte da strada, e alle scuole di ballo.