“Luminaria“ fa il pieno. Bagno di folla per Ivana tra le opere... brillanti

È iniziato con una serata partecipata e suggestiva “Luminaria - Empoli Light Art“, il nuovo festival che per tutta l’estate porterà installazioni luminose (accese tutti i giorni dalle 20 alle 2) e opere d’arte tra le piazze e i palazzi del centro storico. Sabato, piazza Farinata degli Uberti ha accolto l’avvio dell’iniziativa con una cornice di pubblico numerosa e curiosa. Il cuore della manifestazione è l’esposizione delle opere di DICò “The Fire Artist“, alias Enrico Di Nicolantonio, artista internazionale noto per il suo stile ispirato alla Pop Art. Le sue creazioni hanno accompagnato il concerto gratuito di Ivana Spagna, che ha festeggiato i 40 anni di carriera con i suoi brani più noti.

Il momento più coinvolgente è arrivato con “Gente come noi“, cantata all’unisono dal pubblico presente, trasformando la piazza in un unico grande coro. "Abbiamo voluto riportare il centro al centro dell’attenzione alle porte dell’estate", ha commentato il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, sottolineando l’importanza della collaborazione con l’associazione Centro Storico, Confesercenti e le attività commerciali.

“Luminaria“ si affianca ad altre iniziative come Ludicomix, Empoli Classic e il Luglio Empolese, in un calendario che punta a rendere la città viva e attrattiva. Le installazioni luminose lungo le vie e i giochi di luce sui palazzi storici accompagneranno cittadini e visitatori per tutta la bella stagione, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva anche nelle serate più calde. Il percorso luminoso prosegue anche nel verde del parco Mariambini, dove è stato allestito lo Zoo Luminoso: un’area dove l’arte dialoga con la natura, pensata per grandi e piccoli. "Vogliamo offrire un’esperienza visiva diversa, proseguendo l’idea di Empoli Città del Natale con elementi nuovi come le maxi lampade e i ’punti wow’ per le foto", ha dichiarato Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli. “Luminaria“ è organizzato dall’Associazione Centro Storico insieme a Confesercenti, Eva – Eventi di Successo, Séte e con il patrocinio del Comune di Empoli, grazie al supporto di numerosi partner privati. Le installazioni saranno visitabili fino al 14 settembre, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire Empoli sotto una luce inedita.