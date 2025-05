Luminaria Empoli, grand opening con il concerto di Ivana Spagna

Empoli, 14 maggio 2025 - Tutto pronto per "Luminaria - Empoli Light Art", la manifestazione che verrà inaugurata con un grande evento aperto alla cittadinanza: sabato 24 maggio in piazza Farinata degli Uberti, a partire dalle 21.30, si terrà il concerto a ingresso gratuito di Ivana Spagna. Con 11 milioni di dischi venduti, Ivana Spagna da quasi 40 anni è una delle artiste più rilevanti nel panorama musicale nazionale. Dal successo internazionale di Easy Lady a Gente come noi, la cantante è pronta a entusiasmare tutta Empoli per un evento unico. La sua voce unita ai raggi di luce e colore porterà un arcobaleno di emozioni unico e irripetibile.

Sì, perché il centro storico di Empoli diventerà poi una suggestiva scenografia fatta di luce e arte, con installazioni luminose sui palazzi di piazza della Vittoria e piazza Farinata degli Uberti. Saranno proiettate le opere di DICò, The Fire Artist (al secolo Enrico Di Nicolantonio), artista di fama internazionale che trae ispirazione dalla Pop Art per rendere colorato e variopinto il centro. Tra le vie e i giardini ci saranno nuovi arredi urbani luminosi che rinnoveranno il centro in un'unica grande opera d'arte fatta di luce. Il festival è pronto a diventare un catalizzatore di bellezza, innovazione e rinascita urbana. La luce diventa quindi un elemento artistico e rigenerativo di grande importanza per l'estate empolese. Non solo: il via alle luci sarà dato con un countdown dalla piazza più prestigiosa del comune, durante l'esibizione di un'artista unica come Ivana Spagna.

Luminaria - Empoli Light Art è un evento organizzato dall'Associazione Centro Storico in collaborazione con Confesercenti Empoli, EVA - Eventi di successo, Séte, con il patrocinio del Comune di Empoli. Partners: Generali Empoli Ramacciotti, Peragnoli-Scar, Bcc Banco Fiorentino, Nissan Brogi e Collitorti, Livith, Timenet, Gruppo Gmg Spa.